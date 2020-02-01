Koca: Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası Corona Virüs konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yaptı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Çin'den gelen tüm uçuşlarda yolcular termal kameralarla taranıyor. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadı. Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok' dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Wuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerle ilgili yaptığı açıklamada da, '32'si Türk 42 kişi muayene edildi, hastalık belirtisi yok. 42 kişi 14 gün gözetim altında kalacak. 6 kişi kendi iradeleriyle gelmek isteğinde olmadıklarını belirtti. Talep eden vatandaşları getirdik' şeklinde konuştu.



ANKARA'DA KARANTİNA ALTINDA OLACAKLAR



Bakan Koca, Çin'den gelen uçağın saat 20.00 civarında Ankara'ya inmesinin planlandığını, uçaktakilerin Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledileceğini söyledi.



Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelenlerin 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tek kişilik odalarda takip edileceğini belirtti.



KOCA'NIN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI



'1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.'



'Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı.'



'Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı.'



BİLİM KURULU TOPLANDI



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Corona Virüs Bilim Kurulu, saat 10.00'da Sağlık Bakanlığı'nda toplandı. Toplantı 2 saatten fazla sürdü.