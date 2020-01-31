USD (Alış - Satış) : 5,97 - 5,98 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60

Ispanağın fiyatı cep yakıyor

Bazı vatandaşların yedikten sonra rahatsızlanmalarının ardından 1 TL’ye kadar düşen ıspanağın fiyatı bugünlerde tavan yaptı. Malatya’da ıspanağın kilosu 3-4 TL’ye kadar yükseldi.

Ekonomi / 31 Ocak 2020 Cuma 20:21
Ispanağın fiyatı cep yakıyor
Video için tıklayın

Kış sofralarının vazgeçilmez sebzesi olan ıspanağın fiyatı bugünlerde cep yakıyor. Ispanak, Malatya meyve pazarında 3 ile 4 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, ıspanak fiyatların yükselmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ispanak fiyatları yağışlardan dolayı yükselişe geçti. Bu yükselişinin fazla sürmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü ürün bol hasat çok. Bu yüzden bir hafta içerisinde fiyat normal seviyesine döner. Fiyatın 1,5-2,5 TL arasına dönmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Yıldız, “Kışın yeşillik grubu daha ağırlıkta satılıyor. Ispanak da kış sebzesi olduğu için genelde vatandaşlarımız çok tüketiliyor. Demir vitamini olduğundan dolayı vatandaşlarımız tercih ediyorlar” dedi.

Yıldız, “Malatya sebze meyve halinde ıspanak fiyatı şu an 3 ile 4 TL arasında seyir ediyor. Yeşillik grubu soğuk havalarda daha çabuk bozulduğu için ıspanak fiyatları da zamanla düşer” şeklinde konuştu.

Malatya küçük sebze ve meyve halinde esnaf olan Yavuz Celal Kılıç ise "Kış mevsiminde ıspanakların fiyat uygun, kilosu ise 3-4 TL’den satılıyoruz" dedi.

Esnaf Murat Zincirkıran da, "Malatya küçük sebze ve meyve halinde ıspanak fiyatları bugünlerde pahalandı. İstanbul’daki zehirlenmeden dolayı fiyatlar düşmüştü. Şu anda ıspanak kilosunu 3,5 TL’den satıyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücü kalmadı diyebilirim” ifadelerini kullandı. Zincirkıran, havanın soğuk olması nedeniyle ıspanak fiyatlarının da yükseldiğini kaydetti.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Celal KılıçAlım Gücü

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı