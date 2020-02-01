USD (Alış - Satış) : 5,97 - 5,98 EURO (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60

Azil sürecinde kritik hafta

ABD Senatosunun, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini çarşamba günü oylayacağı bildirildi

Dünya / 01 Şubat 2020 Cumartesi 20:29
Azil sürecinde kritik hafta

Senato çoğunluk lideri Kentucky Senatörü Mitch McConnell, Cumhuriyetçilerin itirazı üzerine cuma ve cumartesi gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Trump'a yönelik iki azil maddesinin nihai oylamasının çarşamba yapılmasına karar verdi.

Salı günü Demokrat Partinin Iowa ön seçimleri yapılacak, Trump eyalette miting düzenleyecek.

Cumhuriyetçilerin, pazartesi yapılması beklenen oylamayı Iowa mitinginden sonra gerçekleştirmek için çarşamba gününe aldıkları belirtildi.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un azil yargılaması kapsamında Senatoda tanık olarak dinlenmesi gündemdeydi ancak Senatoda yapılan oylamada 49'a karşı 51 senatör, yeni tanık çağrılmasına 'hayır' oyu vererek Demokratların bu adımını engelledi.

Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da 'ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği' ve 'Başkanlık yeminine ihanet ettiği' gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş, Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik 'görevini kötüye kullanmak' ve 'Kongre'nin işleyişini engellemek' suçlamaları kabul edilmişti.

Nancy PelosiBeyaz SarayUlusal Güvenlik KonseyiDevlet BaşkanıTemsilciler Meclisi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı