Arap Birliği'nden Trump'ın planına ret

Kendi coğrafyalarında İsrail ve ABD'nin sözünün dışına çıkmayan Arap liderler, bu kez şaşırttı...



ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını ilan etmesinin ardından başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerelerin başlaması çağrısında bulunmuştu.



'YÜZYILIN ANLAŞMASI'NI TANIMIYORUZ'

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen Arap Birliği olağanüstü toplantısında birliğin aldığı karar uyarınca ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddedildiği açıklandı.



Arap Birliği Trump'ın sözde barış planının tamamen reddettiğini ve dikkate alınmayacağını duyurdu.



Arap Birliği olağanüstü toplatısına katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas toplantıda 'Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Kudüs'ü satan veya Kudüs'ten vazgeçen biri olarak tarihte yer almayacağım' açıklamasını yapmıştı.



'ABD FİLİSTİN İÇİN ARTIK DOST DEĞİL'

Filistin Devlet Başkanı ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına dair daha önce 'Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan bu plana karşı Arapların ortak bir tutumu olmalı ve 2012'deki Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalınmalıdır' ifadelerini kullanmıştı.