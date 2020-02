Arabası olan herkesi ilgilendiriyor!

Araç muayene ücretleri 2020 yılı ile beraber zamlı olarak uygulanacak. Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamda düzenlenen yönetmeliklere göre, belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 22,58 oranında yeniden değerlendirme artışına gidildi. TÜVTÜRK'ten 'Araç muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın' uyarısı geldi. Ücretsiz olarak alınabilen araç muayene randevusu için telefonla veya bazı internet siteleri aracılığıyla ücret talep eden kişilere itibar edilmemesi gerekiyor.



Araç sahiplerinin muayene öncesinde araca ait MTV borcu, trafik para cezası, OGS/HGS geçiş ücreti cezası ve trafik sigortası sorgulamalarını yapması önem taşıyor.



ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2020



Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler



377,60 liradan 462,56 liraya çıkartıldı.



Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork



279,66 liradan 342,2 liraya çıkartıldı.



Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet”



142,78 liradan 174,64 liraya çıkartıldı.



ARAÇ MUAYENE PERİYODLARI



Hususi / Resmi otomobiller ve her türlü römorkları



İlk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmesi gerekmektedir. (M1G sınıfındaki hususi ya da resmi arazi taşıtları da bu grupta yer alır)Lastik tekerlekli traktör



İlk üç yaş ve sonrası her üç yılda bir muayene edilmelidir.



Diğer motorlu araçlar ve her türlü römorkları



İlk bir yaş ve sonrası yılda bir muayene edilmesi gerekmektedir. (Taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar bu gruba dahildir.



İki veya üç tekerlekli araçlar ve her türlü römorkları



İlk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmelidir.



ARAÇ MUAYENESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR



Ruhsat



Aracın Vergi veya Ceza Borcunun Olmaması



Trafik sigortası



ARAÇ BORÇU OLANLARA MUAYENE İŞLEMİ YAPILMAZ



Trafik cezası, OGS kaçak geçiş cezası gibi borçların araç muayenesinden önce ödenmesi gerekir. Çünkü TÜVTÜRK, borcu olan araçların muayene işlemlerini yapmamaktadır.



ARAÇ MUAYENESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?



Tüm araç sahipleri internet üzerinden online TÜVTÜRK'ten araç muayene randevusu alabilmektedir. Aynı zamanda sürücüler, haftanın 6 günü, 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren 0 850 222 8888 numaralı çağrı merkezinden de randevu alabilmektedir.