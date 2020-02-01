Ankara polisi sahte teminat mektubu satan şebekeyi çökertti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, bir sigorta firmasının şikayeti sonrasında harekete geçti. Polis, uluslararası sigorta şirketlerinin isimlerini kullanıp resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen bir şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyeleri tek tek tespit edildi. Bu kişilerin devleti de zarara uğrattıkları belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için izin verdi. Haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Polis Ankara merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte teminat mektubu, boş antetli kağıtlar ve uluslararası klon firmalara ait kaşeler ele geçirildi.



Güvenilir algısı oluşturmak amacıyla lüks bir semtte sözde iş yeri



Yakalanan şüpheliler Ankara Emniyetine getirilerek sorguya alındı. Zanlıların sorgularında suç örgütünün Türkiye'ye ilk kez gelen yabancı ülke vatandaşlarının adına uluslararası sigorta firmaları ile isim benzerliği taşıyan şirketler kurdurduğu, İstanbul merkezli şirketleri kurduktan sonra Ankara'da da çeşitli isimler altında farklı iş yerleri açara 'güvenilir' algısı oluşturmak amacıyla lüks bir semtte çok katlı binada sözde iş yeri kiraladıkları ve dolandırıcılık faaliyetlerini burada yürüttüklerin söyledikleri öğrenildi. Zanlıların kamu ihalelerine katılan firma bilgilerini internet ortamında topladıktan sonra tek tek iletişime geçerek 'hesaplı teminat mektubu' verebileceklerini söyledikleri teminat mektubunun miktarına göre para aldıkları, bu rakamın ortalama bir milyon lira olduğu ortaya çıkarıldı.



Mektubu satın alan firma yetkililerinin de ifadeleri alınacak



Soruşturmada kamu kurumları yaşanan bu gelişme sonrasında uyarıldı ve ihalelere giren firmalara ait teminat mektuplarının incelenmesine yönelik harekete geçildi. Ele geçirilen delillerin detaylı inceleneceği ve söz konusu şüphelilerden teminat mektubu satın alan firma yetkililerinin de ifadelerinin alınacağı bilgisine ulaşıldı. Operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken emniyetteki işlemleri biten 16 zanlı Ankara Adliyesine gönderildi. Operasyon sırasında bulunamayan 9 firarinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.