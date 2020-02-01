"Alevi köylerine yardım gitmedi" iddiasına tokat gibi cevap...

Elazığ'daki deprem sonrası 'Alevi köylerine yardım gitmediği' öne sürülmüştü.



Beyaz TV'de yayınlanan moderatörlüğünü Latif Şimşek'in üstlendiği Dinamit programına telefonla katılan Malatya Örmeli Mahallesi Muhtarı Ali Güngör bu iddiaya cevap verdi.



BİZE GELEN YARDIMLARI ÖLÜ VE YARALI OLAN YERLERE YÖNLENDİRDİK



Kendi mahallelerinde ölü ve yaralı olmadığı için kendilerine gelen yardımları Doğanköy'e yönlendirdiklerini söyleyen Muhtar Ali Güngör 'Bu depremde sağcısıyla, solcusuyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, tanıdığımız, tanımadığımız... bir millet olduğumuzu anladık. Bize gelen yardımları ölü ve yaralı olan yerlere yönlendirdik. Alevi köylerine yardım gelmedi iddiası ülkeyi karıştırmak isteyenlerin provokasyon yaptığını sosyal medyada da paylaştım. Burada diğer Alevi köy muhtarları ile birlikte bunun bir provokasyon olduğunu istişare ettik kendi aramızda. Biz iç içe yaşıyoruz. Kız alıp verdiklerimiz var. Sünniler bize evini teslim eder birbirimize o kadar güvencimiz var. Bizim köyde cami de var cem evi de var' şeklinde konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel