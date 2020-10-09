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Türkiye'den kardeş Azerbaycan'a yardım eli!

Türkiye, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen halk için 4 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 17:03
Türkiye'den kardeş Azerbaycan'a yardım eli!

Yardım çağrısı üzerine Türk Kızılay tarafından 250 çadır, 3 bin battaniye, 288 adet mutfak seti ve 500 yataktan oluşan insani yardım malzemesi hazırlandı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla gerçekleşen törende 4 tır dolusu yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay Afet Uzmanları eşliğinde Ankara Etimesgut ilçesindeki genel merkezden yola çıktı. Yardımların Pazar günü bölgeye ulaştırılması hedefleniyor.

Azerbaycan Kızılay'ından gelen talep üzerine yardım tırlarının hazırlandığını ifade eden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, şunları söyledi:

'İnsanların can korkusuyla evlerinin bodrumlarına saklandığı, evlerini terk ettiği haberleri bizlere ulaştırıldı. Kızılay cemiyeti ile görüştüğümüzde pandemi ile oluşabilecek nüfus hareketlerine hazır olmak için yardım talep ettiler.

Elimizde ne varsa kendileri ile paylaşmak için hazır olduğumuzu söyledik. Talepleri doğrultusunda 250 adet çadır, 288 adet mutfak seti, 500 yatak,3 bin battaniye toplam 1.2 milyon liralık insani yardım.

Geçen sene sonunda dağlık Karabağ, bölgesine yaptığımız ziyaretlerde tespitlerimizi yapmıştık. Türk Kızılay olarak her türkü insani krizde yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz.

Bu konvoy ilk konvoyunuz ama bundan sonra ihtiyaç olması durumunda elimizdeki imkanları seferber edeceğiz. Azerbaycan güçlüdür toplumu dayanışmayı bilir. Gıda yardımı talebinde bulunmadılar şu an için'

Azerbaycan

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