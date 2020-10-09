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Trump yerinde duramıyor! Miting için tarih verdi

Koronavirüs tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump, kendisi iyi hissettiğini belirterek, cumartesi akşamı seçimler için kritik olan Florida'da, pazar akşamı da Pennsylvania'da miting yapmak istediklerini açıkladı.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 09:23
Trump yerinde duramıyor! Miting için tarih verdi

Koronavirüs tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump, Fox televizyonunda yayımlanan Sean Hannity Show'a telefon ile bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisini gayet iyi hissettiğini vurgulayarak, seçimler için kritik iki eyalet olan Florida ve Pennsylvania konusunda, 'Planlanabilirse, cumartesi akşamı Florida'da, pazar akşamı da Pennsylvania'da miting yapmak istiyorum.' dedi.

Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD), Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın 15 Ekim'de yapacağı canlı yayın tartışmasını sanal ortama taşımasına taşımasına da tepki gösteren Trump, 'Ben sanal ortamda yapılacak bir tartışmaya katılmam.' dedi.

Trump, Biden'a da 'Hadi Joe, hadi tartışmayı yüz yüze yapalım.' çağrısında bulundu.

Hannity'nin 'Kovid-19 testiniz negatif çıktı mı?' şeklindeki ısrarlı sorusu üzerine Trump, 'Yarın tekrar Kovid-19 testi yaptıracağım. Sürekli test yapmak için bir nedeni yok.' diyerek cevap verdi.

Trump'ın yayın esnasında iki kes sesinin kısılması ve başkanın boğazını temizleyerek konuşmaya devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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