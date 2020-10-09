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Süper kahraman BoBoiBoy sinemalarda

Tüm dünyada sinemalarda 4 milyondan fazla seyirciye ulaşmış, BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi bugün itibarıyla vizyona girdi.

Yaşam / 09 Ekim 2020 Cuma 11:25
Süper kahraman BoBoiBoy sinemalarda

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evlerde kalan çocuklar için harika bir haber geldi.

Uzmanların pandemi sonrası en iyi eğlence aktivitesi olarak gösterdiği sinemalarda, çocuklar için yeni bir film vizyona girdi: BoBoiBoy!

GİŞE REKORLARI KIRAN ANİMASYON FİLMİ
Endonezya, Taylan ve Malezya'da kısa süre içerisinde gişe rekorları kırarak 4 milyondan fazla izleyici sayısına ulaşan BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi, tüm Türkiye'de çocukları bekliyor.

Malezya

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