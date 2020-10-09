Otomobil devi araçlarını geri çağırıyor!

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, geçtiğimiz yıllarda satışa çıkardığı elektrikli Kona modellerini geri çağırma kararı aldı.



Toplamda 25 bin 564 Kona modelini geri çağıran şirket, söz konusu araçların bataryalarında yangın oluşma riskinin bulunduğunu söylüyor.



Güney Kore Ulaştırma Bakanlığının yayınladığı bildiriye göre, bu geri çağırma 2017 Eylül ve 2020 Mart ayları arasında üretilen Kona Electric modellerini kapsıyor.



Toplam 13 ülkede yangına neden oldu

Hyundai'nin paylaştığı verilere göre batarya sorunu, biri Kanada ve biri Avusturya'da olmak üzere toplamda 13 yangına sebep oldu. Ancak bu yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Son olarak Hyundai'nin Kona modelinde, LG Chem tarafından üretilen bataryaların kullanıldığını belirtelim.