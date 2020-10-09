Mustafa Akıncı'dan skandal sözler: Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz

Türkiye karşıtı tutumuyla tanınan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı haddini aşarak skandal sözler sarfetti. Kıbrıs'ta çözümün KKTC topraklarının bir kısmının Rumlara verilmesi olduğunu söyleyen Akıncı'ya büyük tepki yağdı. Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüm topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" dedi.



Skandal sözleri sonrası Batı devşirmesi Akıncı'ya sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları;



- Mustafa Akıncı Maraş'ın açılmasından rahatsız olmuş



- Rumlardan aldığımız topraklardan bir bölümünü rumlara iade etmemiz lâzım” diyen KKTC Cumhurbaşkanı(!) Mustafa Akıncı tweetlerini yoruma kapamış. Rumlar Akıncı ile hem alay ediyor hem de alkışlıyordur. Mose Akinciyan KKTC’ye değil GKRY’ye yakışır.



- Mustafa Akıncı'yı iade edin Rumlara olsun bitsin



- Mustafa Akıncı vatana ihanetten yargılanmalıdır açık ve net



- Bunun adı ihanet değil aksine, Mustafa Akıncı denilen şahsın asıl kimliğinin deşifre olmasıdır.



- Kıbrıs'ta şehit kanıyla sulanmış toprakları Rumlara verelim diyen ve Türk askerini adadan göndermek isteyen Mustafa Akıncı artık KKTC Cumhurbaşkanı değil KKTC'nin milli güvenlik sorunudur. En kısa zamanda ait olduğu yere Rumlar’a iade edilmelidir.



- "Hepsini de değil, bir miktarını" Mustafa Akıncı denen bu adam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



- "Kıbrıs topraklarından Rumlara vermemiz lazım" diyen Mustafa Akıncı mı? Maraş'ın açılmasına biz sadece Rumlar kudurur diyorduk ama belli ki Maraş açıldı diye KKTC içindeki gizli Rumlar da kudurmuş



- Mustafa Akıncı KKTC’nin değil de menfaatini kolladığı Rum Kesimi'nin Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşuyor.



- Düşmanı başka yerde aramaya gerek yok! KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı vatanına ihanet etmektedir. Derhal görevden el çektirilmelidir.



- Peki Mustafa Akıncı işkenceyle şehit edilen çoluk-çocuklarımızı geri verebilir misin veya verirler mi?



- Maraş’la birlikte tüm KKTC Rum aşığı Mustafa Akıncı’dan kurtulur inşallah.



- Mustafa Akıncı, biz o topraklarda Rum zulmünü durdurabilmek için 498 insanımızı toprağa verdik. Bize kaybettiğimiz o 498 canı geri verin, sonra sen ve o Rum sevici zihniyetin ne halt yiyorsanız yiyin.



- Mustafa akıncı sen Türk değilsin... Türk olmak şereftir



Kapalı Maraş'ın açılmasını hazmedemediler

Kapalı Maraş'ın açılmasını da hazmedemeyen Mustafa Akıncı, bunun seçim için atılmış bir adım olduğunu iddia ederek "Demokrasi için yüz karası bir karardır" şeklinde skandal sözler sarfetmişti.



Skandalları bitmek bilmiyor

Akıncı daha önce de Türkiye'nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan'ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs'ta konuşlanmasını teklif etmişti.



İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Akıncı, Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini belirterek Türkiye’ye bağlanma ihtimalini "korkunç" olarak nitelendirmişti.