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MSB müjdeli haberi duyurdu! Azerbaycan 34. bölgeyi de işgalden kurtardı!

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34'e yükseldi. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız." ifadelerini kullandı.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 19:13
MSB müjdeli haberi duyurdu! Azerbaycan 34. bölgeyi de işgalden kurtardı!

Ermenistan'ın alçak saldırıları sonra harekete geçen Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altından kurtardığı bölge sayısı 34'e yükseldi. 

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34'e yükseldi" denildi.

ERMENİSTAN BİZİM ÖNÜMÜZDE DİZ ÇÖKMÜŞTÜR, İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, televizyonlardan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Aliyev açıklamalarında; Azerbaycan ordusu bir bölgeyi daha işgalden kurtardığını belirtirken "Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. " ifadelerini kullandı.

ErmenistanAzerbaycan

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