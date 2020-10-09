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Masterchef Sefa'ya ne oldu?

Masterchef Sefa'ya ne oldu? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de Sefa'nın sağlık durumu merak ediliyor..

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 00:28
Masterchef Sefa'ya ne oldu?

Masterchef Sefa'ya ne oldu? Masterchef Sefa elini mi kesti, sağlık durumu nasıl? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de Sefa yürekleri ağızlara getirdi. Blenderı kontrol etmek için eliyle blenderı kontrol eden Sefa, izleyenleri oldukça kokutuyor. İşte, Masterchef Sefa'ya ne oldu? Masterchef Sefa elini mi kesti, sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF SEFA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç bireysel dokunulmazlık oyunu sırasında yaşadığı kaza ile yürekleri ağza getirdi. Yarışmacı kendisinden istenilen menüyü yaparken blender kullanmak zorunda kaldı. Sefa'nın blender kullanırken başına gelen kaza ise stüdyodakileri ve ekran başındakileri korkuttu. Sefa'nın son durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

24 yaşında olan Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu. Kılıç, Londra'da aşçı olarak çalışıyor.

Yarışmacı ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef'ten evet oyu almıştı. Daha sonra final turunda elenen Okyay yedeklerden yarışmaya geri döndü.

Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, iddialı olduğunu belirtiyor.

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