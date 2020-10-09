Kırıkkale Valiliği'nden sahte içki açıklaması

Kırıkkale’de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.
7 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kırıkkale'de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 7 kişi ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
KIRKKALE VALİLİĞİ'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA
Valilik: 7 kişinin ölümüne neden olan 3 kişi yakalandı.