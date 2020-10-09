USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

İsmail Küçükkaya'ya mı tepki gösterdi? Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, ayrılışı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Herkes senaryolar yazıyor" dedi. Portakal'ın bu sözleri FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'ya bir cevap olarak algılandı.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 16:56
İsmail Küçükkaya'ya mı tepki gösterdi? Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yaptığı bir açıklamada hakkında söylenenlere cevap verdi.

Portakal, yeni açıklamasında 'kimilerine göre çok senaryoların üretildiği bir ayrılış sürecinin olduğunu' belirterek ama bunu konuşmayacağını söyledi. Herkesin kafasına göre bir düşüncesi olduğunu ifade eden Portakal'ın bu sözleri, eski çalışma arkadaşı FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'ya yanıt olarak algılandı.

İsmail Küçükkaya daha önce yaptığı açıklamasında 'Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı' iddialarında bulunmuştu.

Portakal ise açıklamasının devamında, 'Toprağın ritminde yaşayacağım, dedim, herkes kendince bir şey söyledi. İyi de tespitleri, yazıp çizdikleri senaryolar doğru muydu? Onları okuduğumda sadece tebessüm ettim. O kadar!' dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı