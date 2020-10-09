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İlk bölüm rüzgar gibi esti! Cüneyt Arkın'dan duygusal paylaşım!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a ikinci sezonda dahil olan usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medya üzerinden hayranlarına teşekkür etti. Kuruluş Osman 2. sezonunun ilk bölümü ile adeta rüzgar gibi esti. Kadrosuna dahil ettiği usta isimler Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit büyük ilgi ile karşılandı. 83 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın sevenlerinden gelen destek mesajlarına duygusal bir paylaşım ile yanıt verdi.

Televizyon / 09 Ekim 2020 Cuma 18:06
İlk bölüm rüzgar gibi esti! Cüneyt Arkın'dan duygusal paylaşım!

Kuruluş Osman 2. sezonunun ilk bölümü ile adeta rüzgar gibi esti. Kadrosuna dahil ettiği usta isimler Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit büyük ilgi ile karşılandı.



Cüneyt Arkın hayranlarından gelen destek mesajlarına önceki gün sosyal medya hesabından cevap verdi. Usta oyuncu, "İyi dilekleriniz, kendiniz gibi masum ve güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. İyi ki sizler de varsınız" dedi.

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