Hatay orman yangını son durum! Hatay'da orman yangını apartmanlara sıçradı

Belen İlçesi Sarımazı mahallesinde bilinmeyen bir nedenden çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Belen-İskenderun karayolunda seyreden araçların sürücüleri yoğun dumandan dolayı zor anlar yaşarken, orman yangını iki apartmana ve bir araca sıçradı.



Apartmanlar önlem amaçlı boşaldığı için herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yerden 50 arazöz, 20 su tankı, 3 dozer, 300 personelle havadan da 2 uçak ve 2 helikopterle yangına müdahale ediyor.



Orman işletme müdürlüğü ekiplerine, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri destek veriyor. Geniş bir alana yayılan orman yangını halen yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Orman yakınında bulunan evler önlem amaçlı boşaltlırken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.



Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının saat 10.00 sıralarında çıktığı belirtildi.



Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İskenderun ve Belen ilçelerimizi arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır. Şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir."



İKAMETLERİ BOŞALTIN ANONSU



Hatay'ın İskenderun-Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri ikametlerin boşaltılması ve araçların kaldırılması yönünde anonslar yaptı. Araçlarına binen vatandaşlar, yangın bölgesinden uzaklaştı.

