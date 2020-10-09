Dünyanın gözü bu buluşmada!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalar için Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı davetine iki ülkeden yanıt geldi.



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Moskova'ya gitmeyi kabul etti. İki bakanın Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 'Bakü ve Ermenistan, Moskova'da görüşmeyi kabul etti, aktif hazırlıklar yolda' ifadesini kullandı.



