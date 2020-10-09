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Dünya tarihi kararı konuşurken o sırada Kılıçdaroğlu: "Pardon, hangi Maraş?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kapalı Maraş şehrinin dün 46 yıl sonra yeniden halkın kullanımına açılması Kıbrıs Halkı tarafından sevinçle karşılanırken, dünyanın da büyük ilgisini çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 'Kapalı Maraş' gafı sosyal medyada alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu gerçekleştirdiği basın toplasında muhabirin Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili sorusuna 'Pardon, Hangi Maraş' şeklinde skandal bir yanıt verdi.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 11:38
Dünya tarihi kararı konuşurken o sırada Kılıçdaroğlu:

Gaflarıyla ünlü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine skandal bir gafa imza attı. Kapalı Maraş'ın dün 46 yıl sonra yeniden halkın kullanımına açılması gündemdeki sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu bir muhabirin Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasıyla ilgili sorusuna 'Pardon, Hangi Maraş' yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Basın toplantısındaki partililer ise daha sonra Kılıçdaroğlu'na KKTC hatırlatması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ve dünyadan bihaber halleri sosyal medyada alay konusu oldu.

KAPALI MARAŞ DÜN YENİDEN AÇILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü dün saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı. Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar akın akın Maraş'a giriş yaptı.

BihaberKemal Kılıçdaroğlu

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