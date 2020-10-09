CHP’li belediye heykele 444 bin TL harcadı

70 yıldır tek başına iktidar olamayan CHP'nin yerel yönetimlerdeki beceriksizliği, rakamlarla belgelendi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından 21 yıldır sol zihniyet tarafından yönetilen Nilüfer Belediyesi'nin de bütçesi patlak verdi. İznik'in fethinin nişanesi olan Ayasofya Cami'nin müze olmasını isteyen CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin bütçe giderlerinin yüzde 106.77 artarak, 420 milyon 675 bin liraya yükseldiği ortaya çıktı. Nilüfer Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporuna göre, CHP'li belediyenin sadece bir yılda 36 milyon lira bütçe açığı verdiği belirlendi.



Dikkat heykel çıkabilir!

Vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek yerine ilçenin her köşesine bir heykel diken Nilüfer Belediyesi'nin 2017'de 374 bin 905, 2018'de 42 bin 260, 2019'da ise 26 bin 912 lirayı, heykel yapım ve onarımına harcadığı tespit edildi. AK Parti ülkeye 18 yılda 23 mega proje kazandırırken, CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin son 3 yılda heykele yatırdığı paranın 444 bin lira olduğu saptandı. Milletin vergileriyle ayakta duran Nilüfer Belediyesi, eşcinselleri de ihmal etmedi. Kamuoyunun tüm tepkisine rağmen eşcinsellere yönelik hizmet vermeye devam eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Eşitlik Merkezi'ne kamu bütçesinden akıtılan paranın ise 6 milyon 911 bin lira olduğu bildirildi.



Kasanın ağzı açık kaldı

Kendisine 7 milyon lira değerinde villa yaptıran Turgay Erdem'in yönettiği Nilüfer Belediyesi, özel kalem harcamalarında da büyükşehirlere meydan okudu. 2-3 kişinin bulunduğu özel kalem için kasanın ağzını açan CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne 2019 yılı için belirlenen 4 milyon 875 bin lira bütçe yetmedi. Yıl sonunda yapılan harcama miktarı 5 milyon 118 bin lira oldu.



Ayasofya'ya kanca atmaya çalışmıştı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, CHP'li Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Osman Ayradilli, “İstanbul'da Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya'mız küçücük bir yer, İznik'in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun” şeklinde skandal sözler sarf etmişti. Gazetemiz Akit, dün de sürmanşetten “Soyer zevk-ü sefada İzmir halkı cefada” başlığıyla CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe açığını gündeme taşımıştı.