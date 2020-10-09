Bakanı Akar'dan kritik temas!

Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı.



Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret etti.