Azerbaycan gümbür gümbür ilerliyor!

Azerbaycan'ın topraklarına saldıran ve sivilleri hedef İşgalci Ermenistan, Azerbaycan topraklarına yerleştirdiği zırhlı araçları atış konumuna getirdi. Azerbaycan ordusu düşman zırhlılarını başarıyla imha etti.
Azerbaycan'ın topraklarına saldıran ve sivilleri hedef İşgalci Ermenistan, Azerbaycan topraklarına yerleştirdiği zırhlı araçları atış konumuna getirdi.
Azerbaycan ordusu düşman zırhlılarını SİHA'larla imha etti.
İşte o görüntüler;
#Azerbaijan Army continues #destroy #Armenian occupation army.#KarabakhisAzerbaijan #LongLiveAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy#StopArmenianOccupation #StopArmenianAgression #StopArmenianTerror pic.twitter.com/rx0N6y400i— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 9, 2020