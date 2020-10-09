Azerbaycan gümbür gümbür ilerliyor!

Azerbaycan'ın topraklarına saldıran ve sivilleri hedef İşgalci Ermenistan, Azerbaycan topraklarına yerleştirdiği zırhlı araçları atış konumuna getirdi.



Azerbaycan ordusu düşman zırhlılarını SİHA'larla imha etti.



İşte o görüntüler;

