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AK Parti'den o iddialara yalanlama! CHP'li Mansur Yavaş'ın algı operasyonu elinde patladı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyükşehire otobüs alımıyla ilgili talebin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bekletildiği yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özcan, Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin Hazine ve Maliye Bakanlığında bekletildiği iddiasına ilişkin, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yabancı kaynak borçlanma ve yabancı araç alımında ısrar etmesi, bunun da üzerini 'Talebimiz bekliyor' gibi gerçeklerden uzak ifadelerle örtmeye çalışması siyasi etik ile bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 16:25
AK Parti'den o iddialara yalanlama! CHP'li Mansur Yavaş'ın algı operasyonu elinde patladı

AK Parti'li Hakan Han Özcan'dan Ankara'ya otobüs alımıyla ilgili talebin bekletildiği iddiasına yanıt geldi. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine taşıdığı borçlanma konusuna, AK Parti Grubu tarafından onay verildiğini hatırlatan Özcan, şunları söyledi;

'HER TÜRLÜ GEREKLİ DESTEĞİN VERİLECEĞİ İFADE EDİLMİŞTİR'

'Borçlanmanın onay mercii olan Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yapılan görüşmelerde yerli üretim araç ve yerli kaynak kullanımı yollarının denenmesi gündeme gelmiştir. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine her türlü gerekli desteğin verileceği ifade edilmiştir.'

Özcan, görüşmelerde dış borçlanmanın yabancı araç kullanmayı da beraberinde getireceğinin hatırlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

CHP'NİN ÇÖZÜMSÜZLÜK SİYASETİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

'Bu yapıcı tutum ve destek vurgusuna rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yabancı kaynak borçlanma ve yabancı araç alımında ısrar etmesi, bunun da üzerini 'Talebimiz bekliyor' gibi gerçeklerden uzak ifadelerle örtmeye çalışması siyasi etik ile bağdaşmamaktadır. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını açıkça bilmelerine rağmen sergiledikleri bu tutum, CHP'nin çözümsüzlük siyasetinin ABB yönetimine sirayet ettiğini ortaya koymuştur.'

Ak Parti

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