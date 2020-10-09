Acun Ilıcalı 7 yıllık davayı kaybetti!

Yurt dışından devşirme programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'ya, 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star gibi yurt dışından getirdiği programlarda çalınan bazı şarkıların telif davasını kaybetti. Acun Ilıcalı, 7 yıllık cezasıyla beraber telif ödemesi yapacak.