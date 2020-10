Zeynep'in katili hakim karşısında!

Zeynep Şenpınar'ın vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.



Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra 37 kez bıçaklayarak öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu; Muğla Adliyesinde bugün hakim karşısına çıktı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Şenpınar'ın ailesi ve ailenin avukatlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdafi olarak katıldı.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Muğla baroları, kadın dernekleri ve CHP'li milletvekilleri duruşmaya katılmak üzere Mahkeme'ye katılım talebi dilekçelerini sundular ancak Mahkeme, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki tüm müdafilik taleplerini reddetti.



KAPALI DURUŞMA REDDEDİLDİ



Sanık, müdafi yargılamanın sıhhati için kapalı yapılmasını talep etti ancak Mahkeme heyeti bu talebi, kapalı yargılama şartlarının bu aşamada oluşmadığını göz önünde bulundurarak reddederek yargılamaya açık devam etme kararı verdi.



Mahkeme Başkanı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Selim Ahmet Kemaloğlu'na kendisinin ne ile suçlandığını açıkladı ve diyeceklerini sordu.



"UNUTKANLIKLA İLGİLİ TEDAVİ GÖRDÜM"



Sanık Kemaloğlu, "Elimde bıçak varken Zeynep ile göz göze geldiğimizi hatırlıyorum, evin neresinde olduğunu hatırlamıyorum. Ben Zeynep'i bıçakladığımı hatırlamıyorum. Gözlerimi yoğun bakımda açtığımı hatırlıyorum. Unutkanlıkla ilgili tedavi gördüm. 5 ay önce birlikte yaşamaya karar verdik. Son zamanlarda aramız iyi değildi. Hastanede psikolojik tedavi görmüştüm. Herkesten şüpheleniyor ve birinin bana zarar vereceğini düşünüyordum. Olay günü Zeynep saat 23.00 gibi temizlik yapmaya başladı. Sanki birilerinin eve gelip bana zarar vereceği gibi bir tedirginlik yaşadım. Zaman zaman Zeynep beni tedirgin etmek için bu tür şeyler yapardı. Sonrasında Zeynep'in kapıya yöneldiğini ve elimde bıçak olduğunu hatırlıyorum" dedi.



Mahkeme Başkanı'nın olay günün sabahında Zeynep Şenpınar'ın evden kaçtığı, sanığın ise peşinden gidip geri getirdiği olaya ilişkin sorusuna ise "Bu olayla ilgili bilgim yok, hatırlamıyorum." yanıtını verdi.



Anne Aruz Şenpınar, sanığı tanımadığını ve daha önce görmediğini belirterek kızı Zeynep'in sanıktan hiç bahsetmediğini yalnızca bir arkadaşı olduğunu söylediğini aktardı. Anne Şenpınar, Zeynep'in arkadaşlarından Zeynep'in tehdit ve darp edildiğini daha sonra öğrendiğini söyledi.



GÖREVLİLERE MUKAVEMET DOSYASI AYRILDI



Şenpınar ailesinin avukatı, sanık Kemaoğlu'nun olay günü yaralı haldeki Zeynep Şenpınar'a müdahale etmek isteyen görevlilere mukavemet ve direnmeye ilişkin suçlarının cinayetten ayrılması talebini mahkemeye iletti. Mahkeme bu talebi yerinde bularak dosyaların ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme tanıkların ifadesinin dinlenilmesiyle devam etti. Zeynep ile komşu olduklarını ve 5-6 aydır tanıştıklarını söyleyen tanık Perihan Banu Çelik, SEGBİS üzerinden gördüğü sanık Kemaloğlu'nun dış kapının anahtarını almak için birkaç kez camlarına vurduğunu kapıyı açmasını rica ettiğini belirtti.



4 AY ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ, KOMŞUSU 3 GÜN SAKLAMIŞ!



Çelik, "Olaydan 4 ay önce zemin katta bir ses duyduk, kavga ediyorlardı. Bunun üzerine Zeynep'e bize gel dedik. Zeynep de 1 saat sonra bize geldi. Biz de çok ağladı." dedi. Çelik; Zeynep'in, Kemaloğlu'na ayrılmak isteğini söylemesi üzerine Kemaloğlu'nun kendisine saldırdığını anlattığını aktardı.



Çelik ifadesini şöyle sürdürdü: "O gün Zeynep'in kollarında morarma vardı ve tırnakları kırıktı. Biz Zeynep'i bu sanıktan korumak için 3 gün sakladık. Sanık evden gidince Zeynep de evine gitti."



"ZEYNEP'İ AMBULANSA TAŞIYORDU"



Zeynep'in ev sahibi olan diğer tanık Bayram Baş ise; Zeynep'in evi emlakçıdan tuttuğunu, kirayı bankadan gönderdiğini ancak aynı binada oturduklarını belirtti. Vefat olayından 15-20 gün önce 112 acil ambulansın binaya geldiğini ifade eden Baş, "Pencereden baktım. Zeynep, sanığın kucağında bir bebek gibi ambulansa götürülüyordu. Bildiğim gördüğüm bu kadardır. Ancak daha sonra sanığa sordum. O ambulans niye gelmiş diye. Bana 'Şekerim düşmüştü de biraz onun için gelmişti' dedi." şeklinde konuştu.

Bir diğer tanık olan Zeynep'in evi tuttuğu emlakçı Emin Demir ise, Şenpınar'ın ev tutmaya sanıkla birlikte geldiğini belirterek; kontratın Zeynep adına yapıldığını ve Zeynep'i en son alışveriş yaptığı markette gördüğünü anlattı.



"BANA DURDUK YERE KÜFÜR ETTİ, ENGELLEDİM"



Sanığın arkadaşlarından Mehmet Burçak, sanığın 34 yıllık arkadaşı olduğunu ve Zeynep'i de sanık vasıtasıyla tanıdığını belirtti. Burçak, Kemaoğlu'nun kendisini ara sıra evlerine davet ettiğini, olaydan 4 gün önce de yine çağırdığını kaydetti. Zeynep'in de evde olduğunu ekleyen tanık Burçak, "Çay içtik, bir farklılık görmedim. Her şey normaldi. Ancak sabah 7'de beni aradı. Bana küfür etmeye başladı. Şok oldum. Daha sonra telefon numarasını engelledim." dedi.



Bu arada Şenpınar ailesinin avukatı; tanığın yalan beyanda bulunduğunu belirterek hakkında işlem yapılmasını talep etti.



ACILI ANNEDEN ZOR SORU: SENİN BACIN VAR MI?



Yine sanığın arkadaşı olan tanık Hüseyin Sert, ifadesinde sanığı 2009-2010'dan beri tanıdığını, aynı sınıfta okuduklarını ve 2014'den sonra görüşmediklerini söyledi. Zeynep'i de sanıktan dolayı tanıdığını belirten Sert, "Benim kafem var, bizim oraya gelip otururlardı. Sanık benim yanımda 2017'de çalıştı." dedi.

Sert'in ifadesinin üzerine Zeynep'in annesi Aruz Şenpınar tanığa; "Senin bacın var mı? Onlar ölmesin! Elini vicdanına koy, doğruları söyle." diyerek yalvardı.



Sanığın gittiği spor salonun sahibi olan tanık; sanığın sık sık spor salonuna gelerek spor yaptığını belirtirken Zeynep'i hiç görmediğini söyledi. Tanık, bildiği ve gördüğü kadarıyla sanığın psikolojik bir sorunu olduğunu hiç hissetmediğini ve böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi.



Sanık Kemaloğlu'nun yakın arkadaşı olduğunu söyleyen bir diğer tanık Fetih Keleş ise; "Ben inşaatçıyım. Liseden benim arkadaşım. 2-3 sefer evine gittik. Kahvaltı yaptık, kahve içtik. Olay günü ile ilgili bilgim görgüm yoktur. Biz o gece sanıkla birlikte Akbük'e gitmiştik. Sonra geri gelmiş." dedi.



İLK BIÇAK DARBESİ PARKTA!



Şenpınar'ın müdafi avukatı; bazı tanıkların soruşturma aşamasında kolluk kuvvetlerine verdiği ifadeleri ile mahkemede verdikleri ifadelerin çeliştiğini belirterek bu kişileri mizansen kurduklarını söyledi.

Müdafi avukat, Zeynep Şenpınar'ın ilk bıçak darbesini kaçtığı parkta aldığını belirterek, merdivenlerde kan izleri olduğunu hatırlattı.



"ZEYNEP KELEBEKTEN KORKARDI, 37 BIÇAK DARBESİ YEDİ"



Tanıklar dinlendikten sonra avukatlar ve katılanlar söz aldılar. Anne Aruz Şenpınar SEGBİS ekranında görünen sanığa dönerek; "Kızım sana ne yaptı" diye feryat etti.



Zeynep Şenpınar'ın ikizi Kemal Şenpınar; "Benim kardeşim, kelebekten korkuyordu ama 37 bıçak darbesi yedi." sözleri yürekleri dağladı.



BİR SONRAKİ DURUŞMA 28 OCAK'TA



Yaklaşık 3 saat süren duruşmada verilen 10 dakikalık aranın ardından Mahkeme heyeti, katil zanlısı Kemaloğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Merkezi'nden rapor alınmasına karar verirken, dosyada bulunan eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Ocak 2021 tarihine erteledi.



AVUKATLARDAN AÇIKLAMA



Zeynep Şenpınar'ın ailesinin avukatı olan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Sanık her zamanki ruh haliyle aslında her şeyini yakından bildiği olayların neler olduğunu hatırlamamak kolaycılığı içindeki bir savunma ile akli melekelerinin yerinde olmadığına ilişkin bir iddiayı ortaya koydu. Sanık yaptıklarının cezasını mahkeme huzurunda sonuna kadar verecektir. Bunu yakından hem aile adına hem de Muğla Barosu adına sürdürüyoruz." dedi.



Ailenin avukatlarından Haydar İkizer de, "Maktule parka kaçıyor, tekrar yakalayıp evde bıçaklayıp öldüren bir şahıstan bahsediyoruz. Ancak mahkeme ne hikmetse, Muğla Devlet Hastanesinden 'Akıl sağlığı yerindedir' şeklinde rapor aldı ise de bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'na 'akıl sağlığı yerinde midir, değil midir' diye rapor aldırmak için göndermiş bulunmaktadır. Orada akli dengesi yerinde değildir diyerek indirimden faydalandırmak mı istiyorlar. Bize göre bu sanığın akıl sağlığı yerindedir. Ceza ehliyeti vardır, cezayı hak etmektedir. En ağır cezayı da alacaktır bundan eminim. Çünkü bu dava sadece Muğla'nın davası değil, Kahramanmaraş'ın, Pazarcık'ın davası değil tüm Türkiye'nin davasıdır." şeklinde konuştu.



Acılı anne Şenpınar, "Devletimden cezalandırılmasını istiyorum. Bu katil bayram günü Zeynep'i nasıl katleder. Nasıl 37 bıçak atar, parkta bulur götürür, orada öldürür. Başka bir şey istemiyorum. En ağır cezayı alsın. Başka kadınlar ağlamasın, başka kızlar ölmesin, başka analar ağlamasın. Bunu istiyorum." diyerek feryat etti.