Türkiye'den yeni NAVTEX!

Türkiye Karadeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini denemek için harekete geçti.



S-400 hava savunma sistemlerinin atış eğitimi için Karadeniz'de NAVTEX ilan edildi. NAVTEX süresi 13-16 Ekim olarak belirlendi.



SİNOP'A GÖNDERİLİRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ



Öncelik derecesi "Çok Acele" olan atış testi, 5-16 Ekim arasında Sinop’ta yapılacak. Test için S-400’ler yola çıktı. Hava savunma sisteminin yüklü olduğu araçlar, Samsun’dan geçerken görüntülendi.



10 ADET HEDEF UÇAK



Sistemin intikali ve test atışında kullanılacak 10 adet BANSHEE Hedef Uçak nakli için izin verildiği belirtildi.