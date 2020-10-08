Teröre aman yok! Hedef 7 bin 400...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladıklarını, bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planladıklarını belirtti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyonlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu, operasyonların 1 Ekim'de başladığını, başarı ve kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.
Soylu, terör örgütüne yönelik planlanan operasyon sayısını 7 bin 400 olarak duyurdu.