Teröre aman yok! Hedef 7 bin 400...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyonlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu, operasyonların 1 Ekim'de başladığını, başarı ve kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.



Soylu, terör örgütüne yönelik planlanan operasyon sayısını 7 bin 400 olarak duyurdu.