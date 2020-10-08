USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

Paşinyan'ın zor anları! Karanlıkta kaldı...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yine Rus medyası üzerinden Azerbaycan ve Türkiye aleyhine propagandalarına devam ettiği sırada elektrikler kesildi.

Dünya / 08 Ekim 2020 Perşembe 15:13
Paşinyan'ın zor anları! Karanlıkta kaldı...

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine Güney Kafkasya'da gerilim zirveye tırmandı.

İHA'nın haberine göre, Azerbaycan'ın güçlü karşılığı sayesinde neye döndüğünü şaşıran Ermenistan ilk etapta ateşkes çağrılarına karşılık vermezken ağır kayıplar vermeye başladıktan sonra önce asılsız iddialar ortaya attı ardından uluslararası diplomasiyi baskı altına almaya çalıştı son olarak ise özellikle Rus medyası üzerinden dünya kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Ermenistan'ın sivri dilli Başbakanı Nikol Paşinyan, yine bir Rus televizyonunda Azerbaycan ve Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunurken yine dünyaya rezil oldu.

Geçtiğimiz günlerde Putin'in telefonunu açmamasıyla dünya kamuoyuna rezil olan Paşinyan dün Rusya'nın Pervıy 1 kanalına Erivan'daki Başbakanlık Konutu'nda röportaj verdi. Röportajında yine yalanlarına devam eden Paşinyan, Rusça olarak yaptığı konuşmasına devam ederken bir anda konutunun elektrikleri kesildi. Elektriklerin kesilmesi üzerine röportajı gerçekleştiren Rus gazeteci Aleksandr Lyakin panik havası oluşmadan sorularına ve konuşmalarına devam etti.

Paşinyan'ın röportajı sırasında başbakanlık konutunda elektriklerin kesilmesi üzerine birçok kişi bu anları yorumladı. Bazı yorumlara göre Azerbaycan'ın Ermenistan tarafında karşılık vermesinden sonra elektrik şebekeleri ciddi zarar gördü. Bu nedenle Ermenistan'ın birçok bölgesinde aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu iddialar dillendirilmeye devam ederken Ermenistan'ın bazı bölgelerinde hala elektrik kesintileri olduğu bilgileri geliyor.

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı