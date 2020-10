O paralar iade ediliyor!

Çok sayıda vatandaş 2020 yılı emlak vergisi hakkında merak ettiği her şeyi internet üzerinden araştırmakta. Emlak vergisi sorgulamasından emlak vergisi hesaplaması, ödemesi ve muafiyetine kadar detaylı bilgi almak isteyen kişilerin emlak vergisinden muaf olması için ne yapmaları gerekmekte? Emlak vergisinden muaf olan vatandaşlar bu sorunun cevabını aramakta. Birden fazla emekli aylığı alanlar, yazlık evi olanlar, karı koca ayrı ayrı evi bulunanlar, evi kirada olanlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek mi detaylarıyla haberimizde…



KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR? FAZLA ÖDENENLER GERİ ALINABİLİR Mİ?



Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemiyor. Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor.



Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor. Eğer hak sahibi olmanıza rağmen emlak vergisi ödemişseniz bunu belediyelere müracaat ederek 5 yıla kadar geri alabilirsiniz.



AYNI EV İKİ KİŞİNİN ÜZERİNDEYES NE OLACAK?



200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.



YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR DA FAYDALANIYOR MU?



Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.



VERGİ İSTİSNASI İÇİN OTURMA ŞARTI VAR MI?



Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.



ÖLÜM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANIR MI?



Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor.Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.



EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?



Emlak vergisi ilgili konutun bulunduğu ilçenin belediyesinin internet sitesinden online olarak kredi kartıyla ödenmektedir.



EMLAK VERGİSİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?



Her emlakın vergisi aynı değildir. Konut veya dükkanın konumuna göre emlak vergisinin miktarı değişebilmektedir.



HER KONUT İÇİN İSTİSNA VAR MI?



Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.



BELGELERLE BİRLİKTE BELEDİYEYE BAŞVURUN



Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır.



ARSASI OLAN EMEKLİ DE YARARLANIR MI?



Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar da yararlanamıyor.



KAT İRTİFAKI FARK EDER Mİ?



Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.



HEM KENDİSİ HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?



Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.



YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANIR MI?



Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2019 yılı içinde emekli olanlar 2020 yılında emlak vergisi ödemeyecek