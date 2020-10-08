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Mustafa Akıncı'dan skandal açıklamalar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 46 yıldır kapalı olan Maraş sahil şeridini açma kararının "kendinden habersiz alındığını" iddia etti ve skandal bir tepki gösterdi. Rum yönetimi ağzıyla konuşan Akıncı, "Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır” dedi.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 20:35
Mustafa Akıncı'dan skandal açıklamalar!

KKTC'de tarihi bir gün yaşandı. 46 yıldır kapalı olan Maraş, BM kurallarına aykırı olmayacak şekilde açıldı. Maraş'ın heyecanını tüm Türkiye ve KKTC yaşarken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, kararı seçim için atılmış bir adım olarak gördüğünü söyledi, yetmedi, 'Demokrasi için yüz karası bir karardır' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

AKINCI'DAN SKANDAL SÖZLER

Akıncı, Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü, seçimlere müdahale edildiğini savundu. Akıncı, tarihi Maraş hamlesini, "Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır. Biz Maraş konusunda çözüme katkı sağlayacak bir siyaset izlenmesi gerektiğini, bunun da halkın yetkilendireceği Cumhurbaşkanı nezdinde yapılması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akıncı, daha önce de Türkiye'nin kendisini seçtirmemek için çabaladığını iddia etmişti.

BAŞBAKAN TATAR'A 'FİGÜRAN' DEDİ

Maraş hamlesi ile adeta çılgına dönen Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'ı da hedef tahtasına oturttu. Skandal ifadeler kullanan Akıncı, "Bir senaryo yazılmış, Sayın Tatar'a da bu senaryoda figüranlık yapmak kalmıştır" dedi.

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