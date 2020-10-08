MSB'den flaş 'Kapalı Maraş' yorumu!

Milli Savunma Bakanlığı, 46 yıl sonra yeniden halkın kullanımına açılan Maraş'la ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Açıklama şöyle:



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş'ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC'ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun.