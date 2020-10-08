Meteorolojiden flaş dolu açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, Marmara'daki dolu yağışı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bu seferki dolu yağışının geçmiş dönemde olduğu gibi şiddetli olmayacağını vurgulayan Muammer Bil beklenen dolu yağışının daha yerel bir yağış olacağını belirtti.



DOLU YAĞIŞI ŞİDDETLİ OLACAK MI?



Ajans gün içi programına konuk olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Muammer Bil, İstanbul'da beklenen dolu yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muammer Çil, dolu yağışının yerel bazda olacağını ifade ederken geçmişte olduğu gibi büyük şiddette bir yağışın olmayacağını ifade etti.



Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve dolu yağışı açıklaması geldi! İstanbul'da dolu yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısında bulunduğu Trakya'da Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında hortum meydana geldi. Hurtum geçtiği bölgede ağaçları devirip, çatıları uçurdu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Trakya Bölgesi'nde şiddetli yağmur, dolu yağışı uyarısının ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde öğleden sonra hortum çıktı. Marmara Denizi'nde ilçenin Bahçelievler ve Mustafa Kemalpaşa mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, iki mahalle üzerinden geçti. Hortum bazı ağaçları devirirken, bir çok evin çatısına zarar verip, elektrik tellerini kopardı.



Belediye ekipleri, ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.



Son dakika haberi: İstanbul'da dolu yağacak mı? Meteoroloji'den yeni açıklama geldi...

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:



8-9-10-11 Ekim İstanbul hava durumu



8 Ekim Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.



9 Ekim Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.



10 Ekim Cumartesi: Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.



11 Ekim Pazar: Parçalı Bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.



ÜSKÜDAR'DA SIKI ÖNLEM



Daha önceki dolu yağışlarında araçları ve evleri zarar gören Üsküdar Dönmedolap Mahallesi sakinleri, otomobillerinin üzerine battaniye, kilim ve karton örterek iplerle sıkı sıkı bağladı.