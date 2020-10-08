USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Listeye bir çizik daha!

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 18:13
Listeye bir çizik daha!

MİT ve TSK ortak operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vuruyor. 

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında 2013-2019 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katılan, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarında sabotaj eğitimi aldıktan sonra PKK/KCK'nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Jir" kod adlı Mazlum Demir'in PKK tarafından metropollerde sansasyonel eylem yapması amacıyla görevlendirildiği MİT tarafından tespit edildi.



Mazlum Demir'i takibe alan MİT, teröristin metropollerde sansasyonel bir eylemde kullanılacak patlayıcı ve mühimmatı Türkiye'ye geçirme hazırlığı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine, MİT ile TSK tarafından 6 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Gare bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Hakkari'de 2011 yılının ekim ayında güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanarak Van F Tipi Cezaevine konulan Demir'in cezaevinden çıktıktan sonra 2013-2019 yıllarında Tunceli kırsalında faaliyet gösterdiği, 2019'dan itibaren Irak'ın kuzeyinde örgüt adına faaliyetlerde bulunmaya başladığı ve PKK/KCK'nın sözde özel güç birimi sorumlularından olduğu belirlendi.

Demir, işlediği suçlar nedeniyle İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranıyordu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı