İstanbul için dolu yağışı alarmı! Kapalı otoparklarda yer kalmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının birçok ilde hissedilir derecede düşmesi beklenirken, dolu ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.



İSTANBUL'DA KAPALI OTOPARKLARDA YER KALMADI! VATANDAŞTAN İLGİNÇ ÖNLEMLER



Vatandaşlar araçlarının üstünü örterek ve araçlarını kapalı otoparka çekerek doluya karşı önlem aldılar. İstanbul'daki kapalı otoparklarda yoğunluk yaşanıyor.



BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Yapılan tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ile birlikte yağışların, saat 15:00 civarı başlaması bekleniyor.



İşte, illerimize göre hava durumu tahminleri ve dolu yağışına karşı alınan önlemler...



Meteorolojinin uyarısının ardından kapalı otoparklara akın oldu. Saat 16.00 itibarıyla, İSPARK'ın işlettiği kapalı otoparklar 12 ilçede tamamen doldu.



DOLUNUN İZLERİ HÂLÂ KAPANMADI



Ümraniye Sanayi Sitesi'ndeki kaporta dükkânlarının tamamı durmadan çalışıyor. Sebebi geçtiğimiz hafta etkili olan dolu. Çok sayıda otomobilde göçük hasarı var. Bu sebeple boyasız göçük düzeltme yapan işletmeler, yoğunluk sebebiyle aylar sonrasına gün verebiliyor. Çıraklığından bu yana 40 yıldır Ümraniye Sanayi Sitesinde kaporta ustası olarak çalışan Yılmaz Aksakal yaşanan yoğunluğun ardından diğer ilçelerden Ümraniye'ye usta akımı olduğunu söyledi. Gece yarılarına kadar çalıştıklarını söyleyen Aksakal, "Şu anda bizim 50 bekleyen aracımız var. 6 kişilik ekip çalışıyor. Günde 2 araç bitirsek, bir ayda elimizdeki araçları ancak bitiririz" dedi.



Ortalama bir araçtan 7 bin TL ücret talep ettiklerini söyleyen Aksakal, "Aracında hasar olanlar acele etmemeli. Ücret mevsimle alakalıdır. Tıpkı domatesi kışın daha pahalı yememiz gibi. Talep çok olunca, fiyat artıyor bizim sektörde. Beklenirse fiyatlar düşecektir" dedi. Ümraniye ve çevresinde perşembe ve cuma günü için yapılan dolu uyarısının dikkate alınmasını da isteyen Yılmaz Aksakallı, halı, kilim konulması zararı engeller. Olursa bile gözle göremeyeceğiniz incelikte olur. Çok yoğun hasar oluşmaz. Üzerinizde kıyafet yokken bir şey değerse rahatsız eder ama üzerinizde giysi varsa sizi korur. Bu da bunun gibi. Örtü aracı korur" diye konuştu.



