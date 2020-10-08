İstanbul'da yağış sonrası son durum!

Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası, İstanbul'da beklenen yağmur gelmişti. Öğleden sonra yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Yağmura ve lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara girerek yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalıştı. Üsküdar'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken, oturma alanları da boş kaldı. Olası bir yağmur göllenmeleri ve birikintilere karşı belediye araçları hazır bekletildi.







ŞİMŞEKLER İSTANBUL'U AYDINLATTI



İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul'u aydınlattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul'u aydınlattı. İstanbul'u aydınlatan şimşekler Karaköy'den ve Çamlıca Camii'nden ve Çamlıca Tepesdi'nden görüntülendi.