İmamoğlu Adem Soytekin'in hayatını işte böyle değiştirdi

İmamoğlu ile ödül törenlerinde boy gösteren ve kutsanan ismin birkaç yıl öncesine kadar inşaatlarda kalfalık yaptıktan sonra inşaat malzemeleri temin etmeye başlayan ve bu sektörde "Kalfa Adem" olarak bilinen Adem Soytekin çıktı! İşte SABAH'ın ortaya çıkardığı son dakika verileri ile Soytekin'in mucizevi(!) değişimi…



İMAMOĞLU İLE GELEN İHALE ZENGİNLİĞİ!



Adem Soytekin'in kariyeri CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı İmamoğlu'yla tanışınca 'mucizevi biçimde' değişti. Beylikdüzü'nde müteahhitlik yapan İmamoğlu'yla çalışmaya başlayan Soytekin'in yükselişi 2010'da kurduğu Asoy İnşaat ile Sulkar Yatırım adlı şirketler adına Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt'ta yaklaşık 25 milyar liralık projelerle başladı.



MASKENİN ALTINDAN KALFA ADEM ÇIKTI!



İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasıyla birlikte kamu ihalelerine de girmeye başlayan Soytekin'e nokta atış ihaleler verildi. Belediyenin araç kiralama ve binaların onarım işlerini aldı. İmamoğlu tarafından kayrılan Soytekin, pazarlık usulüyle İBB'nin ihalelerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda 15 kreş ihalesinin yanı sıra Silivri'deki KİPTAŞ evlerinin 1500 konutluk projesi ve İstanbul genelinde cadde düzenleme ihaleleri verildi.







NOKTA ATIŞ İHALEDE SINIR TANINMAMIŞ! İŞTE SON LİSTE;



İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasıyla birlikte kamu ihalelerine de girmeye başlayan Soytekin'e adeta adrese teslim ihaleler verildi. Belediyenin araç kiralama, binaların onarım işlerini aldı. Soytekin; Zigana 360, Evim Beylikdüzü, Zigana Panorama, Terra Garden, Park Teras'ın da aralarında bulunduğu büyük projelere imza attı.



Beylikdüzü'nün en yüksek projesi olan 125 metre yükseklikle 38 katlı Akros İstanbul'u hayata geçiren Âdem Kalfa, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra İBB'den de ihale almaya başladı.



