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İBB peşkeş çekti! SGK, Beltur'daki usulsüzlüğü belgeledi

CHP'li İBB iştiraki Beltur A.Ş'de ortaya çıkan usulsüzlükler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimiyle kesinleşti. Park Kale Gıda Ürün Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, Zara İnşaat, Sarp34 Gıda İşletmeleri'nin Beltur çatısı altında satış yaptığı tespit edildi.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 12:19
İBB peşkeş çekti! SGK, Beltur'daki usulsüzlüğü belgeledi

4857 sayılı Kanunun 2. maddesinde; 'İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez' deniliyor. Ancak Beltur, adı geçen firmalarda sosyal tesislerde fahiş fiyatlarla satış yapma hakkı getirdi. SGK raporunda; Beltur A.Ş. işyerinin faaliyet alanında yer alan ve işletmenin asıl işi sayılan kafeterya hizmetinin alt işverene devredilemeyeceği ifade ediliyor. CHP'li İBB yönetiminin bu yönteminin İBB Meclis kararına aykırı olduğu ifade ediliyor. Beltur A.Ş. üzerinden diğer firmalarla katılım protokolü yapıldığı ve söz konusu şirketlere milyonlarca lira gelir sağlandığı bildirildi.

GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

İBB Meclisi kararıyla belediyeye ait sosyal tesislerin işletilmesi hakkı Beltur A.Ş'ye verildi. CHP'li İBB yönetimi ise Beltur A.Ş üzerinden farklı firmalara sosyal tesislerde fahiş fiyatlar üzerinden satış yapma hakkı getirdi. İBB Meclisi kararına aykırı olarak gerçekleştirilen işlem sonrasında Beltur Genel Müdürü Güçlü Şenler görevden alındı ve Parakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atandı.

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