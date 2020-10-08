Hayaldi gerçek oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.



Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. Bir grup gazeteci, Maraş içerisindeki ilgili bölümlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Maraş'ın halka açılacak ilgili bölümlerinin hazır hale getirildi.



KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş'ın bir kısmının bugünden itibaren, belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu.



Can ve mal güvenliği için ikazlara uyulması istendi. KKTC vatandaşlarının numaratör eşliğinde Kapalı Maraş'a geçmeye başladığı öğrenildi. Kimliksiz devam eden girişlerde vatandaşlar Maraş'ın sahil kısmına ilerlediği aktarıldı.



DENİZE GİRİLEBİLECEK ALAN 1 KM UZUNLUĞUNDA



Konuyla ilgili yapılan açıklamada fotoğraf çekmenin –drone hariç- serbest olacağı belirtilirken, denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda olacağı aktarıldı.



TATAR'IN ANKARA ZİYARETİNDEKİ AÇIKLAMALARI



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken, Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.



Tatar, 'Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz.' ifadesini kullanmıştı.



MARAŞ AÇILIMI



KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.



Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu.



Son olarak Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı' düzenlenmişti.

