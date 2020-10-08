Fransız devlet televizyonu France 24'ten Türkiye aleyhine çirkin bir algı operasyonu yapıldı. France 24, Başkan Erdoğan'ın Dağlık Karabağ hakkındaki konuşmasını çarpıtarak, Erdoğan'ın söylemediği cümleleri söylemiş gibi alt yazı hazırladı.



France 24'ten Türkiye aleyhine yalan çeviri! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını böyle verdiler



BÜYÜK SKANDAL! YALAN ÇEVİRİ İLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR



France 24 kanalı Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yayınlayarak, Erdoğan'ın "Çıkmaları gerekirki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı, Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı." sözlerini söylemesine rağmen alt yazıda "Türkiye bu adil olmayan, hukuksuz ve kanlı oyunu bozmak için elindeki gücü ve kuvveti kullanmaya kararlı. Diğer dünya güçlerine meydan okuma riskini alarak, Azeri kardeşlerimizin yanında duruyoruz" şeklinde çevirdi.