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France 24'ten Türkiye aleyhine yalan çeviri!

Ermenistan ordusu işgal ettiği yerlerden tek tek çekilirken, Ermenistan destekçilerinin algı oyunları devam ediyor. Son olarak France 24 kanalı, Başkan Erdoğan'ın tamamen yanlış çevrilmiş bir konuşmasını servis etti. Haberde Türkiye, Karabağ’daki çatışmaları kızıştıran tarafmış gibi yansıtıldı

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 22:21
France 24'ten Türkiye aleyhine yalan çeviri!

Fransız devlet televizyonu France 24'ten Türkiye aleyhine çirkin bir algı operasyonu yapıldı.  France 24, Başkan Erdoğan'ın Dağlık Karabağ hakkındaki konuşmasını çarpıtarak, Erdoğan'ın söylemediği cümleleri söylemiş gibi alt yazı hazırladı.

France 24'ten Türkiye aleyhine yalan çeviri! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını böyle verdiler

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France 24 kanalı Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yayınlayarak, Erdoğan'ın "Çıkmaları gerekirki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı, Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı." sözlerini söylemesine rağmen alt yazıda "Türkiye bu adil olmayan, hukuksuz ve kanlı oyunu bozmak için elindeki gücü ve kuvveti kullanmaya kararlı. Diğer dünya güçlerine meydan okuma riskini alarak, Azeri kardeşlerimizin yanında duruyoruz" şeklinde çevirdi.

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