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Flaş Karabağ açıklaması! Zafer bizimdir!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmediğini vurgulayarak, "Her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ." dedi.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 22:10
Flaş Karabağ açıklaması! Zafer bizimdir!

Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası karşıya saldırıya geçen Azerbaycan, Ermeni'lere kabusu yaşatmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. 

Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

ERMENİ İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

Bugün Ermenistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma birliklerince düşürüldüğünü bildiren Anar Eyvazov, Ermenistan'ın askeri altyapılarına ve mühimmat depolarına top atışlarıyla büyük darbe indirildiğini kaydetti.

Eyvazov, yer değiştirme faaliyetini hayata geçiren Ermenistan ordusuna ait askeri konvoyun Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile darmadağın edildiğini belirtti.



1. VE 7. ALAYIN ASKERLERİ FİRAR ETTİ

Cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiği bildiren Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun 1'inci ve 7'nci alaylarının askerlerinin firar ettiğini de aktardı.

Mağlubiyetle karşı karşıya kalan Ermenistan güçlerinin Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Berde illerine Toçka-U füzeleri de kullanarak ateş açtığını belirten Eyvazov, Azerbaycanlı sivillerden ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

"İSTİKAMET KARABAĞ, ZAFER BİZİMDİR"

Azerbaycan ordusunun vurduğu tüm hedeflerin uluslararası kurallara uygun yasal hedefler olduğunun altını çizen Anar Eyvazov, "Azerbaycan ordusunun hiçbir teçhizat sorunu yok. Ordumuz, karşı saldırı başlattığı günden bugüne kadar işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmemiştir. Tam aksine her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ. Zafer bizimdir." ifadesini kullandı.

YENİDEN MEVZİ ALAN ERMENİ ORDUSU ŞOKU YAŞADI

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor. SİHA'lar ile büyük bir darbe vurulan Ermeniler yeniden mevzilenmeye çalışırken Azerbaycan ordusu tarafından engellendi.

AZERBAYCAN'DAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan "Gündüz yeniden mevzilenmeye çalışan Ermenistan silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizatı Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi." denildi. 

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