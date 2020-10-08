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FETÖ-CHP ortaklığı! El ele devleti zarara uğrattılar!

FETÖ’nün “Belediyeler imamı” olarak bilinen Erkan Karaarslan’ın CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni dolandırdığı bilirkişi raporlarına yansıdı: Hizmet olmadığı halde fatura kesildi, devlet zarara uğratıldı.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 09:38
FETÖ-CHP ortaklığı! El ele devleti zarara uğrattılar!

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan raporda, sanık Karaarslan, Adana ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Koraltan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Nermin Canyurt'un Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni dolandırdıkları ileri sürüldü.

Davada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karaarslan birlikte yargılanıyor. Çerçioğlu, Karaarslan ve Canyurt hakkında 'İhaleye fesat', 'Edimin ifasına fesat' ve 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlaması ile Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Davada sona yaklaşılırken Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama dosyasını Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi ve Sayıştay bilirkişi raporu talep etti.

SAHTECİLİK YAPTI

Sayıştay tarafından Karaarslan ve davada yargılanan diğer sanıklar hakkında bilirkişi raporu düzenlendi. Hazırlanan raporda Karaarslan'ın belediye başkanlığı danışmanı ve yüklenici firmasının ortağı ve ilzama yetkili müdürü olduğu kaydedildi. Sanığın sorumlu olduğu, hak ediş raporlarının yüklenici adına Karaarslan tarafından imzalandığı, hizmetin ifa edildiği ispatlanamadığından hak ediş raporlarına bağlı sahtecilik eylemi yönünden sorumlu olduğu belirtildi. Raporda, hak ediş raporları nedeniyle oluşan kamu zararından yüklenici firma açısından Karaarslan'ın diğer ortağı Koraltan ile ortaklaşa ve zincirleme sorumlu olduğu kaydedildi. Hizmet ifa edilmediği halde hizmet ifa edilmiş gibi hak ediş raporları düzenlenmesi yüklenici firma adına hak ediş raporlarını imzalayan Karaarslan'ın TCK 236-2/E maddesine göre 'Edimin ifasına fesat karıştırma'da sorumlu olduğu belirtildi.

Özlem Çerçioğlu

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