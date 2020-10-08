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CHP’li Öztunç’a AK Parti Muğla Milletvekillerinden tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un Muğla’da jeotermal aramasıyla ilgili açıklamaları AK Parti Muğla Milletvekillerince eleştirildi. Ak Partili vekiller; Muğla’da jeotermal araması ilk olarak 1999’da CHP’li belediye başkanı tarafından talep edildiğini anımsattı.

Siyaset / 08 Ekim 2020 Perşembe 11:34
CHP’li Öztunç’a AK Parti Muğla Milletvekillerinden tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztünç'un ziyarette bulunduğu Muğla'da yaptığı açıklamasında yer verdiği iddialara Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir cevap verdi. Gökcan ve Demir'in yazılı yaptığı açıklamada; Öztunç'un ifadelerinin dayanaktan yoksun ve araştırmadan uzak olduğu belirtildi.

Genel başkan yardımcısı düzeyindeki bir siyasetçiye yakışmayan açıklamalar olduğu ifade edilen açıklamada; jeotermal kaynak aranmasını talebinin ilk olarak 1999'da dönemin belediye başkanı olan CHP'li Mazlum Ağan tarafından dile getirildiği hatırlatıldı.

   

"CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI MÜJDE ŞEKLİNDE DUYURMUŞTU"

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "2007 yılında CHP'li Ağan tarafından, Bodrum turizminin 12 aya çıkarılması yönünde Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğüne başvuru yapılarak bölgedeki jeotermal kaynakların aranması istenmiş, buna ilişkin çalışmalar da yine MTA tarafından başlatılmıştır. O dönem CHP'li belediye başkanı; 'Kara Ada'nın içinden binlerce yıldır denize akan termal su kaynağının bulunduğu yere kapalı havuz ve tesis yaparak yılın 12 ayı kullanabilir hale getireceğiz. Termal turizm Bodrum için dönüm noktası olacak' ifadeleriyle jeotermal çalışmalarını büyük bir müjde şeklinde kamuoyuyla paylaşmıştı. Gelinen noktada, CHP Genel Başkan Yardımcısının kamuoyunu kandırmaya yönelik açıklamaları şark kurnazlığından başka bir şey değildir. Sanki ilk kez büyük bir keşif yapmış gibi, bölge muhalefet milletvekillerinin de kullanılması en basit deyimiyle acizliktir, basiretsizliktir. CHP'nin gelişime ve yatırımlara karşı olduğu tüm kamuoyunca da bilinmektedir.

"ÖZTUNÇ, BÖLGESİNDE SORUNLARLA İLGİLENSİN"

Kahramanmaraş vekili olan Öztunç kendi bölgesinin sorunlarıyla, hizmetleriyle ilgilenmelidir. CHP'nin gündemi ancak, bizim hizmetlerimizdir. Halkımızın çok partili rejime geçildiğinden bu yana CHP'yi hiçbir şekilde iktidara getirmemesinin sebepleri tam olarak burada yatmaktadır. İktidar milletvekilleri olarak bölgemize hizmet yarışında gece gündüz durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu nedenle CHP'nin, bizi içine çekmeye çalıştığı bu çukura düşmeyeceğiz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirebilmek için yapılan hizmetlerden CHP'nin neden rahatsızlık duyduğu vatandaşlarımızca anlaşılamamaktadır. CHP'nin bugüne kadarki bilinen huyu hizmetler yapılana kadar direnmek, bu sırada oy devşirmeciliği yapmak; iktidarımız hizmetleri yaptıktan sonra da sahiplenmeye çalışmaktan ibarettir."

MilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiAdalet ve Kalkınma Partisi

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