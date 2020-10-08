Canan Kaftancıoğlu'ndan itiraf gibi açıklama: Türkiye'yi yönetmeye ve seçime hazır değiliz

Canan Kaftancıoğlu'ndan itiraf gibi açıklama: Türkiye'yi yönetmeye ve seçime hazır değiliz

Taksim Toplantısı'na katılan Emin Şirin, Kaftancıoğlu'na yönelttiği soru üzerine ''Biz seçimlere ve Türkiye'yi yönetmeye hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz' cevabını aldığını açıkladı.