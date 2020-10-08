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Bu görüntüler karşısında Yunan çıldırdı!

46 yıldır yerleşime kapalı tutulan Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.Kapalı Maraş'ın açılmasını engelleme hamleleri elinde patlayan Yunanistan'dan skandal bir hamle daha geldi. Yunanistan'dan yapılan açıklamada; Türkiye'ye yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 18:30
Bu görüntüler karşısında Yunan çıldırdı!

Kapalı Maraş'ın açılmasından rahatsız olan Yunanistan yine haddini aştı. Yunanistan Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

YİNE AB'YE SIĞINDI

Yunanistan, Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs'taki Kapalı Maraş bölgesinin açılması kararından geri adım atmaya çağırdı. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, aksi takdirde Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte konuyu önümüzdeki hafta düzenlenecek AB liderler zirvesinde gündeme getirecekleri tehdidinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra bugün yeniden ziyaretlere açılmıştı.

HADDİ AŞAN AÇIKLAMA!

Yunan hükümet sözcüsü, Yunanistan'ın iki taraf arasında sorunların masaya yatırılması için kararlaştırılan istikşafi görüşmelerin başlatılmasını istediğini, ancak "Kıbrıs konusunda provokasyonlara izin vermeyeceğini" kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de dün yaptığı açıklamada Maraş'ın açılması kararına tepki göstererek Türkiye'yi Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki gerginliği körüklemekle suçlamıştı. BM'den yapılan açıklamada da tek taraflı eylemlerin Ada'nın yeniden birleşmesi için diyalog çabalarına darbe vuracağı uyarısı yapılmıştı.

Yunanistan

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