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Beklenen yağış başladı!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin batı kesimlerinde iki gün boyunca yağış beklendiğini belirterek, "Çöl tozu nedeniyle yağış İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerinde çamurlu yağmura yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı. Beklenen yağmur başladı.

Yaşam / 08 Ekim 2020 Perşembe 00:39
Beklenen yağış başladı!

İstanbul'da kaç gündür uyarıları yapılan sağanak yağış başladı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin batı kesimlerinde iki gün boyunca yağış beklendiğini belirterek, "Çöl tozu nedeniyle yağış İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerinde çamurlu yağmura yol açabilir." dedi.

AA'nın haberine göre Toros yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kuzey Afrika çölünden havalanan çöl tozu Türkiye'ye ulaştı. Batı bölgeleri başta olmak üzere çöl tozu perşembe ve cuma günü tüm Türkiye'de etkisini gösterecek. Hafta sonuyla birlikte çöl tozu kuzeyden başlayarak etkisini kaybetmeye başlayacak.

VALİ YERLİKAYA UYARDI

Türkiye'nin batı kesimlerinde önümüzdeki iki gün yağış bekleniyor. Çöl tozu nedeniyle yağış, İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerinde çamurlu yağmura yol açabilir. Ayrıca çöl tozunun etkili olduğu bu günlerde gökyüzü daha kızıl olacak."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, İstanbul’da beklenen sağanak yağmur öncesinde sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Yerlikaya uyarısında, “Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım” açıklamasında bulundu.

Beklenen yağmur ise İstanbul'da bazı bölgelerde başladı. Sağanak yağışın Anadolu yakasında etkili olduğu öğrenildi.

Ali Yerlikaya

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