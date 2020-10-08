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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumuna canlı bağlantıyla katılıyor. Erdoğan, "Salgınla mücadele ederken sosyo-ekonomik gerçekleri de bir kenara bırakamayız. Ticari hayatın devam etmesi, salgının etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor. Tedarik zincirindeki meydana gelen sıkıntıların sağlığa, güvenliğe, sosyal barışa da yansımaları oluyor. Bu süreçte kendi önceliklerimiz doğrultusunda dengeli politikalar geliştirdik. Şirketlerimizi de üretime devam etmeleri konusunda teşvik ettik." dedi.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 14:51
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumuna canlı bağlantıyla katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle:

İnsanlık olarak zorlu ve sancılı bir süreçten geçiyoruz. Şimdi de Koronavirüsle mücadele ediyoruz. Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika halkları maalesef salgında kaderlerine terk edildi.

Dünya sağlık Örgütü'nün güncel raporları kıta genelinde düşüşe işaret ediyor. Bu eğilimin 7 haftadır devam etmesi hepimiz için teselli kaynağıdır.
Bu süreçler dostlukların da sınandığı kritik eşiklerdir.

154 ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına cevap verdik. Malzeme desteğinde bulunduğumuz ülkeler içinde 46 da Afrika ülkesi yer alıyor. Türkiye sağlam sağlık altyapısı, kaliteli sağlık hizmetleri ve tedavi protokolüyle salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur. Son 7 ayda hizmete aldığımız 15 bin 300 yataklı 14 hastane ve 10 ek hizmet binasıyla sağlık sistemimizi daha da güçlendirdik.

EKONOMİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR

Salgınla mücadele ederken sosyo-ekonomik gerçekleri de bir kenara bırakamayız. Ticari hayatın devam etmesi, salgının etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor. Tedarik zincirindeki meydana gelen sıkıntıların sağlığa, güvenliğe, sosyal barışa da yansımaları oluyor. Bu süreçte kendi önceliklerimiz doğrultusunda dengeli politikalar geliştirdik. Şirketlerimizi de üretime devam etmeleri konusunda teşvik ettik.

THY UÇUŞLARINA TEKRAR BAŞLADI

Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özveriyle çalışmalarını sürdürdüler. Salgın öncesinde 40 ülke ve 60 noktaya uçan THY, 27 Afrika ülkesinde 33 farklı noktaya uçuşlarını tekrar başlattı. Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 70 milyar dolara ulaşmıştır.
Kıta çapındaki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 6 milyar doları aşmıştır. Hürriyet'in internet sitesinden alınmıştır. Türk şirketleri teknoloji transferinden bilgi ve tecrübe paylaşımına, kapasite artırımına kadar özgün bir model uyguluyor. Yerel istihdama en fazla katkı sağlayan bizim firmalarımızdır.

3 sene önce açılışı yapılan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı bunun en güzel örneğidir. Yabancı bir firmanın 8 yıl boyunca sürüncemede bıraktığı inşaatı Türk müteahhitleri 8 ayda tamamlayarak Senegalli kardeşlerimizin istifadesine sunmuştur. Bugün Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı Afrika'nın en modern havalimanlarından biridir.

900 BİN KONUTU İNSANIMIZA SUNDUK

İmalat sektörü kıtanın ihtiyaç duyduğu, ülkemizin başarılı olduğu bir alandır. Toplu konut inşaasında da çok ciddi bir potansiyelimiz vardır.
Son 18 yılda TOKİ vasıtasıyla 900 bin konutu insanımıza sunduk. Savunma sanayii ise Türkiye'nin son yıllarda destan yazdığı sektörler arasındadır.
18 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'den yüzde 30'a düşürdük.

DÜNYANIN İLK 3-4 ÜLKESİ İÇİNDEYİZ

İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz.

Recep Tayyip Erdoğan

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