Bakan Akar'dan Ermenistan'a sert mesaj!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Akar, Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesinin tek çözüm olduğuna vurgu yaptı, 'Azerbaycan topraklarının işgaline ses çıkarmayanların, ateşkes çağrısı yerine Ermenistan'ın Karabağ'ı terk etmesini sağlamaları doğru olacaktır' dedi.



MSB: Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!





