AK Parti düşmanlığında zirve! Nenem öldü...

Ülkemizde bazı insanların içine kin ve nefret öyle bir işlemiş ki artık gözleri görmez, kulakları duymaz oldu. Gözlerinin önüne adeta perde çekilen kişiler, siyasi görüşlerini, ideolojilerini, bırakın tartışmayı ailesinden de öte tutar hale geldi. Bunlardan biri de sosyal medyada akılalmaz bir paylaşım yapan A.K. isimli şahıs oldu.



'Nenem öldü çok şükür AKP bir oy daha eksildi'



A.K isimli AK Parti düşmanı bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım görenleri hayrete düşürdü. AK Parti düşmanlığından gözleri adeta körelen Kaya, nenesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından 'Nenem öldü çok şükür AKP bir oy daha eksildi' sözleriyle duyurdu. Ailesinden bir insanın ölümünü bile, AK Parti'ye zarar olarak gören Kaya'nın paylaşımını görenler gözlerine inanamadı. A.K'nın paylaşımına vatandaşlar çok sert tepki gösterirken, çok sayıda tepki yorumu geldi.









