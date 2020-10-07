Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oluyor! Cumartesi günleri okula gidilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 12 Ekim'den itibaren 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin iki gün yüz yüze, üç gün de uzaktan eğitim alacağını açıklarken yeni döneme ilişkin çarpıcı son dakika ayrıntıları da verdi. Buna göre öğrenci gerekirse cumartesi okula gelecek. Veli isterse öğrenciyi okula göndermeyebilecek, uzaktan eğitime devam eden öğrenci devamsız sayılmayacak. İşte okulların açılacağı yüz yüze eğitim döneminde son durum ve detaylar...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflarda yüzyüze eğitime geçileceği açıklamasının ardından okullarda nasıl eğitime başlanacağının detayları netleşti. Buna göre alınan karar ile okullarda dersler 12 Ekim Pazartesi günü resmen başlayacak.



204 GÜN SONRA OKULDA EĞİTİM BAŞLIYOR! AMA...



23 Mart'tan bu yana evde uzaktan eğitim alan öğrencilerden 2, 3, 4 ile 8 ve 12'nci sınıflar 204 gün aradan sonra okulla buluşacaklar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sınıflarda aşamalı yüz yüze eğitime nasıl geçileceğini açıkladı.



İşte detaylar:



BİLİM KURULU ÖNERDİ HAFTADA 2 GÜN



Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda sınıf mevcutları ve çocukların okulda kalış süreleri azalacak. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte planlaması yapılacak. Haftanın 2 gününde okulda olacaklar, sınıf mevcutları gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalışları eskiye göre kısaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için bilgiler bu hafta içerisinde paylaşılacak.



OKULA GİDİŞTE VELİ RIZASI ESAS



Öğrencilerin okula gönderilmesinde veli rızası uygulaması devam edecek. Öğrenciyi göndermek istemeyen veliye esneklik sağlanacak, fakat öğrenciyi okula göndermeyen velinin uzaktan eğitime devam etmesi gerekecek. Öğrenci devamsız sayılmayacak.



1. 6. 7. 9. 10. 11. SINIFLAR İÇİN SON DAKİKA KARARI: 3 HAFTA SONRA...



Diğer sınıfların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği üç hafta içerisinde netleşecek. Karar vermeden önce vakaların seyrine bakılacak.



GEREKİRSE CUMARTESİ OKUL OLABİLİR



Köy okulları ve özel gereksinimli öğrencilerin de yüz yüze eğitimleri başlıyor. Öğrenci velisinin rızasıyla okula gidecek. Okula gelmeyen de müfredattan sorumlu olacak. Okullar gerekirse cumartesi günlerine de ders koyabilecek.



KÖY OKULLARI DA AÇILIYOR



Ayrıca Bakan Selçuk'un yaptığı son dakika açıklamalarına göre köy okullarında da yüz yüze başlayacak. Köy okullarının tüm sınıf seviyeleri açılıyor. Taşımalı eğitimde öğrenciler en yakın merkeze yönlendiriyordu. Şu anda öğrenci sayısına bağlı olmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun görüşüne göre bazı okulların açılmaması ya da sonradan kapatılması bölgeye göre değişiklik arz edilebilecek. İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek.



TÜM MÜFREDATTAN SORUMLULAR



Uzaktan eğitim yine yüz yüze eğitimle birlikte devam edecek. Tüm kademelerde tüm yayınlar günde 3 kez tekrar edilecek. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak.